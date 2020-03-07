"رد الاعتبار".. ماذا قال فايلر عقب تأهل الأهلي بأفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن الصعود على حساب صنداونز في مسابقة دوري أبطال أفريقيا يُعد رد اعتبار بعد نتيجة الموسم الماضي على حساب نفس المنافس.

وأضاف فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"هذه النتيجة رد اعتبار للاعبين والنادي بعد نتيجة الموسم الماضي، سنفكر بداية من غدًا على طريقة الاعداد للمربع الذهبي لأن هدفنا الوصول إلى أبعد من ذلك خلال مشوارنا القاري".

وأكمل :"ليس لدي رسائل خاصة بعد صعودنا ما يهمني هو مواصلة المشوار بعد فوزنا في المباراة الأولى والتعادل في اللقاء الثاني".

وعن سؤاله بصعود الأهلي والزمالك معًا إلى المربع الذهبي، أجاب فايلر خلال تصريحاته :"ما حدث يشرف الكرة المصرية ويعكس تقدم الكرة المصرية".

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الأهلي استطاع أن يعود من جنوب أفريقيا ببطاقة العبور إلى المربع الذهبي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب صعوده على حساب صنداونز بالفوز (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الموسم الماضي وتحديدًا في دور الثمانية أيضًا تلقى الأهلي خسارة تاريخية على يد صنداونز بخمسة أهداف دون رد قبل أن يرد بطل مصر بنتيجة غير كافية بالفوز بهدف دون رد.

النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا شهدت صعود الأهلي إلى المربع الذهبي حيث في انتظار الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في لقاء مقرر إقامته مساء اليوم.

في المقابل، حجز الزمالك بطاقة الصعود إلى دور نصف النهائي عقب فوزه على الترجي التونسي - حامل لقب البطولة في آخر نسختين - حيث سيواجه الفريق الأبيض الرجاء البيضاوي المغربي بعد إقصائه مازيمبي الكونغولي.