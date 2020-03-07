تقرير.. الأهلي والزمالك يكرران حدثا استثنائيا في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ثأر الأهلي من هزيمته أمام صنداونز الموسم الماضي ليلحق بالزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل مع مضيفه الجنوب إفريقي (1-1) على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا في إياب ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي على صنداونز في استاد القاهرة بثنائية نظيفة يوم السبت الماضي، وبذلك تأهل الأهلي فائزا بنتيجة إجمالية (3-1)، لينتزع الفريق الأحمر بطاقة التأهل للمربع الذهبي في جنوب إفريقيا.

وتقدم الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، خطوة جديدة نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2013، ليصعد إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ11 منذ بداية الألفية.

ويلتقي الأهلي في قبل النهائي مع الفائز في مواجهة دور الثمانية بين النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، والتي تُحسم عبر مباراة الإياب اليوم في تونس، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد على أرضه (2-0).

وعلى الجانب الآخر، تأهل الزمالك إلى نصف النهائي بعد إقصاء الترجي حامل اللقب في آخر نسختين، بعد الفوز على الفريق التونسي بنتيجة (3-2) في مجموع اللقائين، حيث فاز في القاهرة (3-1) وخسر في تونس (1-0).

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وضرب الزمالك موعدا في نصف النهائي مع الرجاء المغربي الذي أقصى مازيمبي الكونغولي من المسابقة، ليبلغ الفريق الأبيض المربع الذهبي لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ نسخة 2016 التي حصد وصافتها والثانية منذ 2005.

وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتواجد فيها الأهلي والزمالك معًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ 15 عاما، حيث التقى الفريقان في المربع الذهبي بنسخة 2005 وتمكن الأحمر من بلوغ النهائي وحصد اللقب القاري.

لُعبت المباراتان في استاد الكلية الحربية، وفاز الأهلي على مضيفه الزمالك في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1)، قبل أن يكرر المارد الأحمر فوزه في لقاء العودة بثنائية نظيفة سجلها محمد بركات ويتأهل إلى النهائي فائزا (4-1) بالمجموع.

لكن في النسخة الحالية لن يلتقي قطبا الكرة المصرية مع بعضهما في نصف النهائي، لكن الجماهير المصرية تنتظر أن يجتمعان في النهائي، الذي سيقام لأول مرة من مباراة واحدة على أرض محايدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما جرت العادة.

وكان الأهلي والزمالك اجتمعا في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2015، لكن ممثلي مصر ودعا المسابقة بعدما خرج الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي (3-5) والزمالك من النجم الساحلي التونسي (4-5).