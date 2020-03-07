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الجزيرة يتغلب على الأهلي في نصف نهائي دوري سوبر السلة

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تلقى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الهزيمة من نظيره الجزيرة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت

علي صالة استاد القاهرة ضمن منافسات ثاني جولات نصف نهائي بطولة دوري سوبر السلة التي تقام بنظام Best of 5.
وحقق الجزيرة الفوز بنتيجة 85 مقابل 75 للأهلي.
كان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الأولي على حساب الجزيرة .
 
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