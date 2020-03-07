مواقع التواصل تحتفل مع محمد صلاح في مباراته الـ 100 مع ليفربول

تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد إنتهاء مباراة فريقه أمام بورنموث بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، تلك المباراة رقم 100 للفرعون المصري وسط صفوف ليفربول.

ودشن محبي اللاعب الدولي، هاشتاج محمد صلاح، بمقتطفات من أهداف خلال الموسم الحالي والسابق مع ليفربول، مشيدين بدوره والأرقام التي حققها في مسيرته بالدوري الإنجليزي .

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واحتفل المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، بمباراته رقم

100 في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص الريدز، بأفضل طريقة ممكنة، حيث سجل هدفاً أمام بورنموث اليوم السبت على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 29.

وأحرز النجم المصرى 20 هدفًا خلال مشاركته فى 39 مباراة بقميص ليفربول في الموسم الجارى بجميع المسابقات في ثالث مواسمه بقميص الريدز.