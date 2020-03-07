جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة

أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول بالنادي الإسماعيلى عن قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء الجونة مساء الإثنين فى إطار منافسات الأسبوع الــ18 من عمر الدورى المصري الممتاز.
شهدت قائمة الإسماعيلى عودة مدحت فقوسة مع غياب عماد حمدى وأحمد أيمن
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