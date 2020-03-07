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جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة

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 أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول بالنادي الإسماعيلى عن قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء الجونة مساء الإثنين فى إطار منافسات الأسبوع الــ18 من عمر الدورى المصري الممتاز.
 شهدت قائمة الإسماعيلى عودة مدحت فقوسة مع غياب عماد حمدى وأحمد أيمن

وعبدالرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى وحازم مرسى لأسباب مختلفة. القائمة كاملة كالآتي .. حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى. خط الدفاع .. محمود البدرى ، باهر المحمدى ، إبراهيم أبواليزيد ، محمد هاشم ،أسامة إبراهيم . خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق -محمد مخلوف – بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى -محمد بيومى – محمد صادق – مدحت فقوسة. خط الهجوم … فخر الدين يوسف – شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم ، باتريك كادو.
 
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