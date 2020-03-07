برشلونة يتعادل سلبيًا مع ريال سوسيداد في الشوط الأول

انتهت أحادث الشوط الأول بين برشلونة وريال سوسيداد بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

بدات أحداث الشوط الأول بهدوء نسبي وانحصار اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين، ومن بعدها حاول لاعبوا ريال سوسيداد السيطرة علي مجريات اللعب من خلال بعد التمريرات المتتالية محاولين إيجاد ثغره في دفاع برشلونة.

من بعدها وحتي نهاية الشوط الأول سيطر برشلونة على الأداء من خلال بعد الهجمات التي هددت مرمي سوسيداد، وكانت أخطرها كرة إيجاد ثغره في دفاع برشلونة.من بعدها وحتي نهاية الشوط الأول سيطر برشلونة على الأداء من خلال بعد الهجمات التي هددت مرمي سوسيداد، وكانت أخطرها كرة ميسي التي سددها على المرمي ولكنت استطاع الحارس أن يبعدها عن مرماه.

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