بث مباشر الوداد والنجم الساحلي بث مباشر مباريات اليوم الوداد بث مباشر يلا شوت wac vs ess live

يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، السبت، في مباراة إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على الملعب الأولمبي بمدينة رادس، إذ يرغب أصحاب الأرض في تعويض نتيجة الذهاب مستغلين عاملي الأرض والجمهور.
الفريق المغربي تمكن من الفوز خلال مباراة الذهاب التي استضافها ملعب مركب محمد الخامس بهدفين من دون مقابل، إذ وقع عليهما اللاعب محمد الناهيري بالدقائق 11-54 من عمر اللقاء، ليمنح بذلك وداد الأمة حق وضع قدم ونصف بالدور نصف النهائي في انتظارموقعة رادس.
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ويتربع الفريق المغربي على صدارة الجدول بالدوري المحلي برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن فريق نهضة بركان الوصيف، فيما يوجد الفريق التونسي بالمركز السادس برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع الإفريقي.
ويعتبر هداف البطولة الإفريقية حتى الآن بتلك النسخة اللاعب كريم العريبي برصيد 10 أهداف، وهو مهاجم الفريق الساحلي الذي ظهر بمستوىطيب هذا الموسم.
وتقام غدا السبت مباراتان من العيار الثقيل في ختام الدور نفسه بين كل من صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري، ومازيمبي الكونغولي مع نظيره الرجاء المغربي، على أن يلعب اليوم الجمعة كل من الترجي التونسي ونظيره الزمالك المصري.
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ملخص المباراة الماضية
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