مشاهدة مباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي بث مباشر في دوري الابطال

يلتقي اليوم السبت، فرقا النجم الساحلي والوداد البيضاوي، في التاسعة مساء، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.



مشاهدة مباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي في دوري الابطال

الفريق المغربي تمكن من الفوز خلال مباراة الذهاب التي استضفها ملعب مركب محمد الخامس بهدفين من دون مقابل،

إذ وقع عليهما اللاعب محمد الناهيري بالدقائق 11-54 من عمر اللقاء، ليمنح بذلك وداد الامة حق وضع قدما ونصف بالدور نصف النهائي في انتظار موقعة رادس.



لمشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر عبر

لمشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر عبر

لمشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر عبر

لمشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر عبر

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ملخص المباراة الماضية