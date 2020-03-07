بث مباشر النجم الساحلي والوداد المغربي في إياب ربع نهائي .. دوري ابطال افريقيا

يواجه النجم الرياضي الساحلي، اليوم السبت إنطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً، الوداد البيضاوي المغربي، على أرضية الملعب الأولمبي برادس، لحساب إياب الدور الربع النهائي لدوري ابطال أفريقيا. وقد إستقر الإطار الفني للنجم الساحلي بقيادة قيس الزواغي على التشكيلة التالية لبدء اللقاء : أشرف كرير/ وجدي كشريدة /مرتضى بن وناس /صدام بن عزيزة /بهاء السلامي/امين بن عمر / محمد المثناني/ ياسين الشيخاوي /ماهر الحناشي/ إيهاب المساكني/كريم العريبي. السلامي/امين بن عمر / محمد المثناني/ ياسين الشيخاوي /ماهر الحناشي/ إيهاب المساكني/كريم العريبي.

ويذكر أن زملاء إيهاب المساكني مطالبون بتعويض هزيمة الذهاب (2-0)، بانتصار بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، في مهمة صعبة، لكنها غير مستحيلة على فريق جوهرة الساحل.

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