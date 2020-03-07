يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر اليوم عبر beIN SPORTS

البث المباشر لمباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت 7 أذار/مارس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 20:00 بتوقيت تونس والمغرب). مباراة الوداد والنجم الساحلي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. مشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي في بث مباشر عبر الانترنت

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