بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لإستضافة النجم الساحلي فريق الوداد البيضاوي في أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020 ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق “محمد بركات”، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “الملعب الاولمبي برادس”، بإدارة من الحكم السنغالي “ماغيت نداي”.

يحتضن “الملعب الاولمبي برادس” بتونس، قمة عربية مثيرة بين فريقي الوداد الرياضي المغربي والنجم

الساحلي التونسي، في إياب دور الـ8، من دوري أبطال أفريقيا.





ويتطلع فريق النجم الساحلي التونسي صاحب الأرض والجمهور، إلى تحقيق الفوز بهدفين نظيفين لتعويض هزيمة مباراة الذهاب التي أقيمت على “المركب الرياضي محمد الخامس“، السبت الماضي.

وتضع جماهير ليتوال آمالها على عاتق مهاجمهم “كريم العريبي“، هداف البطولة الافريقية حتى الآن بتلك النسخة برصيد 10 ، وتتمنى ان يظهر بمستوى طيب في هذه المباراة من

أجل مساعدة الفريق على خطف بطاقة التأهل إلى الدور الموالي.





بينما يدخل الوداد البيضاوي الفريق الضيف المباراة، بأعصاب هادئة، بعد ما حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، وضع بهما قدمًا ونصف بالدور نصف النهائي.

Advertisements



لمشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

ملخص المباراة الماضية