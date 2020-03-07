رئيس الزمالك: تمنيت عدم ملاقاة مازيمبي بنصف نهائي إفريقيا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه تمنى مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الزمالك في الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب الترجي فيما تأهل الرجاء على حساب مازيمبي الكونغولي.

أوضح مرتضى منصور في تصريحات عبر صحيفة "البطولة المغربية": "كنت بدعي ربنا نقابل الرجاء وليس مازيمبي فالفريق المغربي مش بيلعب خلف الكواليس عكس مازيمبي".

واختتم حديثه قائلا: "وجود بن شرقي وأوناجم في الزمالك يدعمنا كذلك أمام الرجاء نظرا لخبراتهم بالملاعب المغربية". الأبطال على حساب الترجي فيما تأهل الرجاء على حساب مازيمبي الكونغولي.أوضح مرتضى منصور في تصريحات عبر صحيفة "البطولة المغربية": "كنت بدعي ربنا نقابل الرجاء وليس مازيمبي فالفريق المغربي مش بيلعب خلف الكواليس عكس مازيمبي".واختتم حديثه قائلا: "وجود بن شرقي وأوناجم في الزمالك يدعمنا كذلك أمام الرجاء نظرا لخبراتهم بالملاعب المغربية".

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