الفيصلي يحقق فوزاً مثيراً أمام النصر فى الدوري السعودي

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حقق فريق الفيصلي فوزاً هاماً ومثيراً على مضيفه فريق النصر بنتيجة 3-2، مساء اليوم السبت 7-3-2020، فى منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي“.
بهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده الى النقطة 34 فى المركز الخامس، وبفارق نقطتين عن الوحدة رابع الترتيب، وبفارق ثلاث نقاط عن أهلي جدة ثالث الترتيب.
فى المقابل تجمد رصيد فريق النصر عند النقطة 42 فى المركز الثاني، خلف فريق الهلال الأول برصيد 47 نقطة، وله فرصه للأبتعاد أكثر فى الصدارة اذا تمكن من الفوز مساء اليوم على فريق الإتفاق لصالح نفس الجولة.
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تقدم النصر بالهدف الاول فى الدقيقة 7 عبر اللاعب البرازيلي “بيتروس ماثيوس”، من تمريرة جميلة من يحيي الشهري.
وتعادل الفيصلي فى الدقيقة 15 عن طريق الإيطالي “إيقور روسي”، رأسية رائعة غالطت حارس مرمي النصر “براد جونز” الذي تردد فى الخروج ليضع روسي كرة ساقطة فى الشباك.
وعاد الفيصلي فى الدقيقة 27 ليتقدم بالهدف الثاني من خلال اللاعب “غليرمي أوجوستو” بتسديدة قوية رائعة بالقدم اليمني من خارج منطقة الجزاء.
وبعد دقيقتين فقط تدارك النصر هدف التعادل، عن طريق البرازيلي “جوليانو دي باولا”، من صناعة ولا أروع بكعب القدم من اللاعب عبدالفتاح، لينتهي الشوط الاول المثير بالتعادل 2-2.
وفي الشوط الثاني سجل غليرمي أوجوستو الهدف الثاني له والثالث للفيصلي في الدقيقة 63 ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة.
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