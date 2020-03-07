رياضة | سر سجدة الخطيب بعد تأهل الأهلي على حساب صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر سجدة الخطيب بعد تأهل الأهلي على حساب صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر شريف عيسى سفير مصر في جنوب إفريقيا مفاجأة قوي عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز بعد التعادل معه إيجابياً بهدف لكل منهما في لقاء الإياب اليوم السبت.

وقال شريف عيسى سفير مصر في جنوب أفريقيا في تصريحات لقناة "الأهلي": "الخطيب هو كلمة السر في الصعود، فدائما كان بجانب اللاعبين طوال الرحلة، وأكد ثقته الكبيرة فيهم باستمرار".

وتابع: "الخطيب بعد المباراة قام من على الكرسي وسجد على الأرض رغم كل الألم والوجع بسبب العمود الفقري".