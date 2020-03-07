رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق نادي ريال مدريد على رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بل وحدد بديل اللاعب في الفريق أيضا.

ريال مدريد يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته هذا الموسم وعدم الاعتماد عليه.

وكشفت التقارير أن نادي ريال مدريد ترك الباب مفتوح أمام لوكا إذا كان يرغب في البقاء مع الفريق حتى نهاية عقده في عام 2021 القادم أو الرحيل إلى أي نادي يريده.

وأشارت التقارير إلى أن لوكا مودريتش يدرس الانتقال إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق في الصيف القادم.

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ريال مدريد يحدد بديل مودريتش في الفريق

وذكرت شبكة "ABC" الإسبانية أن نادي ريال مدريد حدد بديل مودريتش في الفريق في حالة رحيله.

وحسب ما نشرته الشبكة فإن نادي ريال مدريد استقر على عودة النرويجي مارتين أوديجار لاعب وسط الفريق والمعار إلى صفوف نادي ريال سوسيداد وذلك في حالة رحيل مودريتش في الصيف.

مشاركات أوديجار مع نادي ريال سوسيداد هذا الموسم

وقد شارك مارتين أوديجار في 23 مباراة حتى الآن مع نادي ريال سوسيداد خلال هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.