رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه يوفنتوس نظيره إنتر ميلان في مباراة قوية ومنتظرة غدًا الأحد في اطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم بمدرينة تورينو.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي:

ستقام مباراة يوفنتوس وانتر ميلان على ملعب أليانز ستاديوم بمدرينة تورينو وذلك في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت لبسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

beIN Sports HD 4

Premier Sports 1 HD

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beIN Sports HD 12 EN

beIN Sports HD 14 FR

beIN Sports FR HD 2

Match! TV

Futbol 3 HD

يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 54 نقطة ومؤجل له مباراة.