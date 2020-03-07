رياضة | خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تجديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة موسم.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن لجنة الكرة ترغب في تجديد تعاقد النادي الأحمر مع المدرب السويسري لموسم أخر.

وأضاف المصدر بأن المدرب السويسري قدم أوراق اعتماده منذ توليه قيادة الأهلي حيث قاد الفريق للفوز في ١٦ مباراة متتالية في الدوري، ونجح في قيادة الفريق الأحمر للصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع المصدر بأن المدرب السويسري رحب بتجديد تعاقده مع الأهلي، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الملف قريبًا.