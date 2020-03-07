رياضة | النصر يبتعد عن الصدارة بخسارة قاسية أمام الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يبتعد عن الصدارة بخسارة قاسية أمام الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي فوزا ثمينا على ضيفه النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح بيتروس أهداف اللقاء لصالح النصر بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفيصلي عند الدقيقة 7.

وأدرك إيجور روسي هدف التعادل للفيصلي عند الدقيقة 15، قبل أن يسجل جيليرمي الهدف الثاني لصالح الفيصلي عند الدقيقة 28.

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وأحرز وجوليانو دي باولا الهدف الثاني للنصر من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الفيصلي عند الدقيقة 30.

فيما سجل جيليرمي هدف الفوز لصالح الفيصلي عند الدقيقة 63، ليعلن الحكم فوز الفيصلي بثلاثية لهدفين.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النصر، عند 42 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.