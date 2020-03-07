رياضة | منافس الأهلي.. التشكيل الرسمي لموقعة النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافس الأهلي.. التشكيل الرسمي لموقعة النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فريقا النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي عن التشكيل الرسمي لموقعة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها بعد قليل على ملعب رادس معقل التوانسة.

الوداد يحسم مواجهة الذهاب بثنائية أمام النجم الساحلي

وتغلب ضيوف الليلة فريق الوداد البيضاوي المغربي بثنائية نظيفة أمام النجم الساحلي في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، ليضع فريق الأمة قدما في دور نصف النهائي الأفريقي، شريطة تخطى موقعة رادس مساء اليوم السبت.

الزواغى يعلن تشكيل النجم الساحلي

وفي سياق متصل أعلن قيس الزواغى مدرب النجم الساحلى تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بعد قليل على ملعب رادس حيث جاء التشكيل الرسمي كالتالى:

حراسة المرمى: مكرم البديرى

خط الدفاع: وجدى كشريدة، مرتضى بن وناس، صدام بن عزيزة، بهاء الدين السلامى

خط الوسط: محمد أمين بن عمر، مالك بعيو، إيهاب المساكنى

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خط الهجوم: فراس بالعربى داروين جونزاليس، سليمان كوليبالى أو كريم العريبى.

جاريدو يكشف تشكيل الوداد البيضاوي

وعلى الجانب الآخر كشف المدرب الإسباني خوان كارلوس

جاريدو مدرب الوداد عن تشكيل بطل المغرب فى مباراة اليوم أمام النجم الساحلي حيث جاء كالتالى:

حراسة المرمى: رضا التكناوتى

خط الدفاع: محمد ناهيرى، يحيى عطية الله، أسرير والشيخ كومارا

خط الوسط: إبراهيم النقاش، يحيى جبران ووليد الكرتي

خط الهجوم: بديع أوك، إسماعيل الحداد وأيمن الحسونى.

الأهلي يترقب الفائز من موقعة النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتغلبه على صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثية مقابل هدف في مجموع مباراتي ربع النهائي، ليضرب الأحمر موعداً مع الفائز من مواجهة الليلة بين النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.