رياضة | بيراميدز يجدد مفاوضاته مع عملاق الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يجدد مفاوضاته مع عملاق الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نادي بيراميدز مفاوضاته مع أحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل بدون مقابل في نهاية الموسم في حال عدم تجديد عقده.

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ولم يفاتح مسؤولو النادي الأهلي أحمد فتحي جوكر القلعة الحمراء في ملف التجديد حتى الأن مما دفع اللاعب للتفكير في العروض الأخرى الشفهية التي وصلته مؤخراً.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز حرص على الاتصال بأحمد فتحي قبل سفره مع بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا لمعرفة شروطه في الانتقال إلى بيراميدز في حال عدم تجديد عقده مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وينتظر أحمد فتحي موقفه مع النادي الأهلي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق قبل مناقشة العروض التي وصلته مؤخراً خاصة من بيراميدز وعرض أخر من الدوري الإماراتي.