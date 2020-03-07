رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي Manchester derby

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي Manchester derby والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق مانشستر يوم الأحد 8 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق مانشستر سيتي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا في الجولة الماضية على حساب فريق ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور.

بينما تعادل مانشستر يونايتد مع فريق إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب الجوديسون بارك، وشهدت تلك المباراة خطأ قاتل من الحارس الإسباني ديفيد دي خيا تسبب في الهدف الوحيد لإيفرتون.