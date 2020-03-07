شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال × ويستهام: البديل السوبر يحافظ على عقدة الجانرز لـ«مويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق آرسنال انتصارًا غاليًا على حساب ويستهام يونايتد بنتيجة 1-0 في ديربي لندني جمع بين الفريقين في ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الـ29 من البريميرليج.

وحقق آرسنال انتصاره الثالث على التوالي في الدوري في أفضل سلسلة انتصارات للفريق هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع، والذي لديه مباراة غدًا ضد إيفرتون.

وسجل البديل أليكساندر لاكازيت هدفه السابع في الدوري هذا الموسم مانحًا آرسنال انتصارًا غاليًا في صراع المنافسة على حجز مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

وسجل لاكازيت جميع أهدافه في البريميرليج هذا الموسم على ملعب الإمارات.

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وأظهرت الاحصائيات أنه منذ الموسم الماضي، لا يوجد أي فريق في البريميرليج سُجل له أهداف عن طريق البدلاء أكثر من آرسنال الذي سجل بدلاؤه 16 هدفًا في الدوري، مع تسجيل لاكازيت نفسه لـ25% من هذا العدد (4).

وقدم الحارس الألماني بريند لينو مباراة كبيرة من خلال تصديه لـ6 كرات من جانب الضيوف، ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة من بين آخر 4 جولات في البريميرليج، وهو نفس عدد الشباك النظيفة التي حافظ عليها في المباريات الـ23 السابقة في الدوري.

وحافظ آرسنال على سجله بدون أي هزيمة في آخر 8 جولات بالبريميرليج (4 تعادلات و4 انتصارات).

وفشل ويستهام في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية خارج قواعده متلقيًا خسارته السادسة على التوالي خارج القواعد في البريميرليج، متعرضًا لأسوأ سلسلة نتائج خارج ملعبه في الدوري منذ الفترة بين أغسطس وديسمبر 2006 (8 هزائم متتالية).

وفشل دافيد مويس في كسر عقدته الشخصية ضد آرسنال مع فشل المدرب الإسكتلندي المخضرم في قيادة أي فريق دربه للفوز على آرسنال خارج القواعد، من بين 16 محاولة قاد فيها مويس فريقًا ضد آرسنال على ملعب الجانرز (12 هزيمة و4 تعادلات).