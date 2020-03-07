شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة.. والفريق يستأنف تدريباته الإثنين استعدادًا لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد تخطي عقبة الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الترجي التونسي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اللاعبين راحة غدًا، الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته، الإثنين المقبل، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري الممتاز.