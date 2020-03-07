شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أتمنى فوز الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق بيتسو موسيماني، المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي، على خروج فريقه من دوري أبطال أفريقيا على يد الأهلي.

وكان الأهلي تعادل مع صن داونز 1-1، اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي، وتأهل إلى نصف النهائي، بعد أن انتصر عليه ذهابًا 2/0.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «هذه هي كرة القدم، في المباراة الأولى اهتزت شباكنا بهدفين».

وتابع: «صادفنا سوء حظ في الهدف الذي سجله الأهلي اليوم لأنه عكسي عن طريق الخطأ، وحاولنا أن نلعب بأسلوبنا لكن في النهاية لم نخرج بالنتيجة المطلوبة».

وأشار: «أتمنى فوز الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا».

Advertisements

وأكمل: «ما يحدث في المباريات يعبر عن صعوبة دوري أبطال أفريقيا، وعن إضاعة الوقت من الأهلي لا أستطيع أن أغير العالم كي نتعامل مثلما يحدث في البطولات الكبيرة كدوري أبطال أوروبا، ولن أعلق على السقوط المتكرر لحارس الأحمر، هذه طريقة لعب لا أستطيع تغييرها».

وأضاف: «الأهلي يمتلك لاعبين مميزين وقيمتهم التسويقية عالية مثل المهاجم السنغالي أليو بادجي بـ2 مليون يورو من رابيد فيينا، ورمضان صبحي من الدوري الإنجليزي، هذا هو الفارق بيننا وبين الأحمر ولم نستطع مجاراته لأنه كبير».

وأكد: «فريقان من مصر صعدا لأنهما قويان، الزمالك فاز بالسوبر الأفريقي والمصري أيضًا، والأبيض ضم لاعبين أقوياء جدًا مثل المغربي محمد أوناجم وآخرين من تونس».

وأوضح: «نحاول المنافسة معهما رغم الفوارق ولا نشتكي من هذا الأمر، وربما بعد 5 سنوات يصل فريقان من جنوب أفريقيا إلى نصف النهائي».

وعن عدم اللعب بالكرات الطويلة في الخط الخلفي للأهلي: «كرة القدم بها توفيق وسوء توفيق، ولم أغير أسلوبي والأحمر أيضًا، ولكن كل مباراة مختلفة عن الأخرى».

وأفاد: «وصول صن داونز لتلك المرحلة أمر جيد مع المنافسة الشديدة للأندية، ولن ننسى مازيمبي الكونغولي أيضًا الذي لديه استثمارات كبيرة وفي النهاية خرج من الرجاء المغربي».

واختتم: «أريد الاستمرار مع صن داونز، لكن الأمر لا يعود لي، وأرغب في المنافسة بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل».