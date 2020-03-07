شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: شخصية الأهلي وراء الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في الصعود إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي صن داونز القوي، خاصة عندما يلعب على ملعبه.

وأوضح أن شخصية الأهلي كان لها دور كبير في تخطي مباراتي صن داونز في القاهرة وجنوب أفريقيا، وظهر خلالهما جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم، ولم يدخروا أي جهد.

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وأضاف عبدالحفيظ أن هناك ثلاثة فرق تأهلت إلى نصف النهائي، والأهلي ينتظر تحديد هوية الفريق الذي ينافسه في نصف النهائي على ضوء نتيجة مباراة النجم الساحلي والوداد، التي تقام مساء اليوم، مؤكدًا أن الفرق التي وصلت إلى ربع النهائي جميعها في غاية القوة، وبالتالي فإن الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي ستكون أكثر قوة.

وتساءل عبدالحفيظ عن سبب إصرار بعض الأندية على خوض المباريات في الثالثة عصرًا مثل صن داونز ومازيمبي، بالرغم من الإمكانات المتاحة في جنوب أفريقيا.

وأكد في حديثه أن التحكيم في مباراة اليوم كان موفقًا، وهذا ما أكده في الاجتماع الفني قبل المباراة، مشددًا على ضرورة التحلي بالعدالة التحكيمية في مثل هذه المباريات الحاسمة.

وأضاف أن اللاعبين والجهاز الفني سيحتفلون اليوم بالصعود وسيتم إغلاق الصفحة من الغد للتركيز في المشوار المحلي.