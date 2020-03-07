شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: نجحنا في الرد على صن داونز.. ونسعى للتتويج باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وجه على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة لإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجماهير، بعد الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.
وأضاف أن الأهلي لا يفكر في مَن يواجه بنصف النهائي، وفي الوقت نفسه يعرف جيدًا أنه تجاوز نقاطًا صعبة كثيرة، وأمامه محطتان للوصول إلى غايته والتتويج بدوري أبطال أفريقيا.
وأشار معلول إلى أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على الفوز على صن داونز للرد على هزيمة الموسم الماضي، وبالفعل جاء الرد بقوة بعد التأهل لنصف النهائي على حسابه، بالفوز عليه بنتيجة ١/٣ في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وأكد أنه يتمنى التوفيق في باقي مشوار الفريق هذا الموسم للتتويج باللقب الأفريقي، وتقديم أفضل هدية لجمهور الأهلي هذا الموسم.
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