شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: حققنا فوزًا مهمًّا.. وهذه رسالتي إلى جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل أمام صن داونز، في إياب دور الثمانية على استاد لوكاس موريبي، عصر اليوم.

وقال فايلر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «واجهنا فريقًا كبيرًا.. ورسالتي لجماهير الأهلي واللاعبين جاءت من خلال عملنا.. حققنا فوزًا مهمًّا أمام نفس الفريق في القاهرة، وتعادلنا هنا في جنوب أفريقيا، لنحسم التأهل إلى نصف النهائي».

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وتحدث المدير الفني عن تأهل الأهلي والزمالك إلى نصف النهائي، قائلا: «صعود فريقين من مصر إلى نصف النهائي أمر جيد.. ويعكس مدى التطور في الكرة المصرية بشكل عام.. وهذا الأمر يسعده بشكل شخصي».

وأوضح أن الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز هو أفضل رد اعتبار بعد هزيمة الأهلي أمام نفس الفريق في النسخة الماضية هنا في جنوب أفريقيا.

وأكد المدير الفني أن الأهلي يحتفل اليوم بالتأهل، وغدًا سيكون التفكير والعمل الجاد استعدادًا للمواجهات المقبلة محليًّا وأفريقيًّا.

وحسم الأهلي تأهله من بريتوريا بعد التعادل مع صن داونز على استاد لوكاس موريبي، فيما كان الفريق قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.