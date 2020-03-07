شكرا لقرائتكم خبر عن «أداء رجولي».. فنانون يحتفون بتفوق الأهلي على صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غرد نجوم الفن عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مهنئين نادي الأهلي بعد فوزه على فريق صن داونز الجنوب افريقي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في حجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم التعادل بهدف لمثله أمام صن داونز الجنوب أفريقي، السبت، وذلك بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد للفريق الجنوب أفريقي.

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وغرد الفنان نبيل الحلفاوي غرد حسابه على «تويتر» قائلًا: «مبروك للأهلي التأهل إلى دور الأربعة، تعادل أمام فرقة ثقيلة على أرضها بأداء رجولي».

أضاف الحلفاوي: «صن داونز كان يستحق أن يكون في المربع الذهبي بل وطرفا في النهائي، لولا اصطدامه بالأهلي في ربع النهائي، ولرجالنا أقول الأداء الدفاعي لا يبرر إهدار الفرص، بل على العكس يستدعي مزيدا من التركيز، عاش يا رجالة».

وقال الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: مبروووووك يا أهلي»، فيما علق مدحت العدل عبر «تويتر» قائلاً: «مليون مبروك للأهلي الكبير ولأصدقائي الأهلاوية المحترمين».