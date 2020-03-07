شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد التأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة في جنوب أفريقيا، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين، عقب التأهل المستحق اليوم إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال على حساب صن داونز.

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وأشاد الكابتن الخطيب بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال، وقطع خطوة مهمة في مشوار إحراز اللقب.

وأثنى رئيس الأهلي على المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب أفريقيا.

وأكد أن التأهل اليوم يُحمّل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، لمواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.