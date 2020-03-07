شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يقدم التهنئة لقطبي كرة القدم المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك، بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقد تخطى فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي، بعد تغلبه عليه في مباراة الذهاب بالقاهرة، 3/1، والخسارة، أمس، في تونس بهدف مقابل لا شيء، ليصعد الزمالك بمجموع المباراتين ليلاقي فريق الرجاء المغربي.

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كما تخطى فريق الأهلي خصمه العنيد الجنوب أفريقي صن داونز، حيث تغلب عليه في القاهرة بنتيجة 2/0. والتعادل في مباراة الإياب 1/1.

وأشاد وزير الرياضة بالأداء المثالي للاعبي القطبين، الذين يسطرون تاريخ مصر الكروي، مؤكدين تفوقهم على أندية القارة الأفريقية، متمنيًا لهم الوصول للمباراة النهائية، لتضاف البطولة إلى سجل الرياضة المصرية.

ويتابع «صبحي» فريقي المصري البورسعيدي وبيراميدز المشاركين في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية ويقدم لهما كامل الدعم والمساندة، متمنيًا لهما تحقيق نتيجة إيجابية والوصول للأدوار النهائية.

ومن المتوقع أن يحضر مساء غد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباراة فريق بيراميدز أمام منافسه زاناكو الزامبي.