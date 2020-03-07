شكرا لقرائتكم ٢١ مارس.. جينيس تستعد لتسجيل عز الدين بهادر كأكبر لاعب فى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن حسام برناسوس نائب رئيس نادي ٦ اكتوبر عن موعد المباراة القادمة التي سيشارك بها عز الدين بهادر صاحب ال٧٥ عام والذي سيحضره مندوبين من موسوعة جينيس لتسجيل اللاعب بها وستكون أمام فريق العياط بدور القسم الثالث

عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (1)

عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (2)

عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (3)

عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (4) سجل عز الدين بهادر هدف تعادل فريقه ٦ أكتوبر من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت في ملعب نادي ٦ اكتوبر بدوري الدرجة الثالثة. Advertisements ويستعد اللاعب صاحب الـ75 عام لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد مشاركته اليوم مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مسئولو الموسوعة، خاصة و أنه يحتاج للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة ليدخل موسوعة جينيس.

عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (7) وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية.

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