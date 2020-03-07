شكرا لقرائتكم أنور سلامة: النجم أم الوداد!.. أحدهما أفضل للأهلى لهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضًل أنور سلامة المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مواجهة المارد الأحمر لفريق النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم الفريق مقعده في المربع الذهبي على حساب صن داونز.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، في المباراة التي تُلعب مساء اليوم السبت.

وقال سلامة في تصريحات خاصة، أن النجم الساحلي أقل فنيا وبدنيا من الوداد المغربي لذلك سيكون الخصم ألأسهل للأهلي في نصف النهائي.

وتابع مدرب الأهلي السابق:" الكرة التونسية تراجعت هذا الموسم بشكل كبير، بينما تشهد الكرة المغربية طفرة كبيرة على كافة المستويات، وأرى أن النجم سيكون خصم أسهل للأهلي من الوداد".

وأضاف سلامة:" الأهلي في مستوى أفضل من جميع الفرق المتواجدة في نصف النهائي، وهو الأقرب للقب، لكن حسابيا وفنيا سيعاني بعض الشيء لو واجه فريق منظم وقوى دفاعيا وهجوميا مثل الوداد المغربي".

ضرب أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

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وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، في إياب ربع النهائي.

وحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل أمس بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.

ويتبقى لقاء وحيد في ربع نهائي بين الوداد المغربي، والنجم الساحلي، ليكون نصف النهائي والنهائي عربي خالص.