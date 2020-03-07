شكرا لقرائتكم موعد مباراتى الأهلى فى نصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين ، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله .
وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا بعدما نجح فى عبرو عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مازيمبى مع الرجاء البيضاوى المغربى فى الكونغو المقرر لها اليوم .
وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم 12 مارس الجاري.
بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول في خط الدفاع، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى في خط الوسط، أليو بادجى في خط الهجوم".
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