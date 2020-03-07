شكرا لقرائتكم عودة فقوسة واستمرار غياب عبد الرحمن مجدى.. الإسماعيلى يعلن قائمة لقاء الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الجونة مساء الإثنين فى إطار منافسات الأسبوع الــ18 من عمر الدورى المحلى.
قائمة الإسماعيلى شهدت عودة مدحت فقوسة مع غياب أحمد أيمن وعبدالرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى وحازم مرسى لأسباب مختلفة ، وجاءت القائمة كالتالى :
حراسة المرمى : محمد مجدى ، محمد فوزى.
خط الدفاع : محمود البدرى ، باهر المحمدى ، إبراهيم أبواليزيد ، محمد هاشم ،أسامة إبراهيم .
خط الوسط : محمود دونجا – همام طارق -محمد مخلوف – بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى -محمد بيومى – محمد صادق – مدحت فقوسة.
خط الهجوم :فخر الدين يوسف – شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم ، باتريك كادو.
وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.
ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.
تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.
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