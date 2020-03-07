شكرا لقرائتكم نسر و"قبضة يد".. كيف احتفل نجوم الأهلى بالصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورا من احتفال لاعبى القلعة الحمراء بالصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي 3 – 1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة. وكتب الصفحة الرسمي للأهلى :" تمت المهمة بنجاح علامة صح بيضاء حان وقت الاحتفال". وتصدر مشاهد الاحتفال فرحة السولية مع ديانج وبادجى وعلى لطفى ورفع محمد مجدى أفشة قميصه الذى يحمل رقم 19 ". ينتظر الأهلى الفائز من مواجهة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2020 . Advertisements وحسم الأهلى تأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية الأغلي للأندية من ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب افريقيا على حساب صن دوانز بطل جنوب افريقيا ، بمجموع المباراتين 3-1 بعدما تمكن الشياطين الحمر من التعادل ايابا 1-1 ، و الفوز ذهابا 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسر و"قبضة يد".. كيف احتفل نجوم الأهلى بالصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.