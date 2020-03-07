شكرا لقرائتكم عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم: عينى على منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب اللاعب صاحب ال٧٥ عام الحضور في المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر نادي ٦ اكتوبر عن مستقبله في الملاعب قائلا : بعد تسجيلي في موسوعة جينيس فى المباراة القادمة سأنظر للمشاركة الدوليه مع المنتخب "



عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (14)



عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (16)



عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (17)

ووجه اللاعب الشكر لمجلس ادارة نادي ٦ اكتوبر لاتاحة الفرصة له للتواجد وتحقيق رقم قياسي.



عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (36)



عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (38)



عز الدين بهادر أكبر لاعب فى العالم (41)

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ويستعد اللاعب صاحب ال٧٥ عام لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد مشاركته اليوم مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مسئولى الموسوعة، خاصة و أنه يحتاج للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة ليدخل

سجل عز الدين بهادر هدف تعادل فريقه ٦ أكتوبر من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت في ملعب نادي ٦ اكتوبر بدوري الدرجة الثالثة.

ويستعد اللاعب صاحب الـ75 عام لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد مشاركته اليوم مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مسئولو الموسوعة، خاصة و أنه يحتاج للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة ليدخل موسوعة جينيس.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية.