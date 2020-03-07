شكرا لقرائتكم المصرى "أخضر × أبيض" أمام نهضة بركان فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتدي فريق المصري البورسعيدى القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء وسيرتدي حارس مرماه اللون الأزرق وذلك خلال المباراة التي ستجمعه غدا بمنافسه نهضة بركان المغربى في إياب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية ، بينما يرتدي فريق نهضة بركان قميصا برتقاليا بالإضافة إلى الشورت الأسود والجوارب البرتقالية وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

كان المصرى اكتفى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين بإستاد السويس احرز هدفى المصرى

واقيم منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص والذي ترأسه مراقب المباراة جيرمان انجويامبا والذي ينتمي إلى أفريقيا الوسطى تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، ومثل المصري في المؤتمر محمود جابر مدير شئون اللاعبين وابراهيم غانم مسئول المهمات ، فيما حضر المؤتمر كذلك المنسق العام للمباراة الليبي علي الچيلاني ، والايفواري سينكو زالي مراقب الحكام ، والإعلامية المغربية هيام بن حمو المنسقة الإعلامية للمباراة، والرواندية سولانج لي المنسق الأمني للمباراة.

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يضع اليوم السبت طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى الرتوش النهائية لمباراة نهضة بركان المغربى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على الملعب البلدى ببركان في إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الأحد على استاد السويس الجديد،بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار الذى حمل توقيع الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشار العشري إلى أنه اجتمع مع اللاعبين عقب وصول بعثة إلى المغرب، وأكد لهم أنهم سيحاربون من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي، "لم نفقد الأمل، وسنبذل أقصى جهد لنا من أجل التأهل".