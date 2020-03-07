شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تمنيت تأهل الرجاء لنحل ضيوفا على الشعب المغربى المحترم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن سعادته بمواجهة فريقه الرجاء الرياضي المغربى بعد تأهله للدور قبل النهائى أمام مازيمبي الكونغولي فى دورى أبطال أفريقيا.

يواجه الرجاء المغربى، في دور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا فريق الزمالك الذى نجح هو الأخر في الإطاحة بحامل اللقب في أخر نسختين فريق الترجى التونسي، بنتيجة 3 – 2، في مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

قال رئيس الزمالك لصحيفة "البطولة" المغربية بعد المباراة، أنه كان يدعو الله من أجل تأهل الرجاء لدور نصف النهائي، لمعرفته المسبقة بـ "الروح الرياضية" للكرة المغربية حسب قوله.



جاء نص الحوار بين مرتضى منصور مع الصحيفة المغربية كالتالى: كيف ترى اصطدام الزمالك والرجاء الرياضي في دور نصف نهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا؟ Advertisements

- أولا هنيئا للرجاء بالتأهل،لا أخفيك سرا أنه مع اقترب نهاية مباراتنا أمام الترجي و اقترابنا من تحقيق التأهل، كنت أطلب من الله أن نواجه فريق الرجاء الرياضي في الدور النصف، عوض مواجهة مازيمبي الكونغولي، لأننا سنسافر إلى بلد معروف بالروح الرياضية، و لا يعتمد لعبة الكواليس.



لماذا كنت تركز على مواجهة الرجاء وليس مازيمبي ؟

- صراحة ليست لدي أي رغبة في السفر للكونغو، خاصة أن رئيس مازيمبي مشبوه، وهو ما يختلف عليه الوضع بالنسبة للمغرب، و لذلك كنت أتمنى مواجهة الرجاء المغربي، إذ ستكون مباراة الأشقاء و نحن سعداء بذلك.



هل تابعت مباراة الرجاء الرياضي و مازيمبي الكونغولي؟

- لقد تابعتها على الأعصاب، ليس لضعف الرجاء أو شيء من هذا القبيل، لكنني كما ذكرت سابقا، أفضل خوض الدور القادم في بلد تحترم المصريين والشعب المغربي محترم، وفريقي سيكون مرتاحا هناك.



الزمالك يعرف هذا الموسم تواجد لاعبين مغربيين، و قد ساهما بشكل كبير في تألق الفريق مؤخرا، كيف ترى مواجهتهما للرجاء؟

- تواجد بن شرقي وأوناجم في الزمالك، لا يجب أن ينسيني توفر الرجاء على لاعبنا حميد أحداد الذي يقدم مستويات جيدة رفقة الفريق، و نحن سعداء بذلك.