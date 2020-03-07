شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب الأسبق عن جحيم رادس وبريتوريا: حرب التصريحات النفسية انتهت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمود فايز مدرب مساعد المنتخب الأسبق فى عهد الأرجنتينى هيكتور كوبرعلى تأهل الأهلى والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى المارد الأحمر لعقبة صن داونز الجنوب أفريقى وإقصاء الفارس الأبيض لنظيره الترجى التونسى. وكتب فايز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" اسالوا الأهلي والوداد عن جحيم رادس الاجابه: تأهل الزمالك". Advertisements أضاف:" اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا اسالوا الوداد والترجي الاجابه: تأهل الأهلي ". تابع :" حرب التصريحات النفسيه انتهت من زمان الكوره لا تعترف الا بالكفاح والروح والعلم والانتماء وشكراً".

محمود فايز

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