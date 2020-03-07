شكرا لقرائتكم أكبر لاعب فى العالم: كنت خايف مكملش الـ90 دقيقة لكن زملائى ساعدونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عز الدين بهادر صاحب الـ75 فى المؤتمر الصحفي : كنت خايف مكملش الـ90 دقيقة ولكن بمساعدة زملائي قدرت".

ووجه اللاعب الشكر لمجلس إدارة نادي 6 أكتوبر لإتاحة الفرصة له للتواجد وتحقيق رقم قياسي.

جاء ذلك بعد تسجيله هدف تعادل فريقه 6 أكتوبر أمام جينيس من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت في ملعب نادي ٦ اكتوبر بدوري الدرجة الثالثة.

ويستعد اللاعب صاحب الـ75 عام لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد مشاركته اليوم مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مسئولو الموسوعة، خاصة و أنه يحتاج للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة ليدخل موسوعة جينيس.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية.