شكرا لقرائتكم في غياب حمدالله.. النصر يسقط أمام الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الفيصلي مسلسل انتصاراته عقب فوزه الصعب أمام ضيفه النصر 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة بعدما تقاسم الفريقان الأفضلية وكان النصر قريباً من تسجيل هدف السبق حينما ارتقى مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا لعرضية زميله عبدالرحمن العبيد وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه البرازيلي بيتروس بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 7 بعد تلقيه تمريرة من زميله يحيى الشهري ليضع الكرة في الشباك.

وانتظر الفيصلي حتى 15 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مدافعه ايغور روسي الذي ارتقى لعرضية زميله الهولندي يوسف جبلي وحول الكرة برأسه في شباك النصر.

وواصل الفيصلي هجومه ونجح لاعبه البرازيلي غيليرمي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 28 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الأسترالي براند جونز.

ورد النصر سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين حينما تمكن لاعبه البرازيلي جوليانو بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح آدم ليضع الكرة في الشباك.

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وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه عبدالفتاح آدم هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالرحمن العبيد لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ويسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع البرازيلي ايغور روسي الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 63 نجح البرازيلي غيليرمي لاعب الفيصلي بتسجيل الهدف الثالث بعدما أكمل تمريرة زميله خالد كعبي بقدمه في شباك النصر.

وحاول النصر العودة سريعاً وأهدر مهاجمه النيجيري أحمد موسى هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله جوليانو ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

ورد الفيصلي وأهدر مهاجمه خالد كعبي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله خاليم هايلند لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف النصر محاولاته بحثاً عن هدف التعادل وكاد لاعبه البديل خالد الغنّام أن يسجل هدف التعادل عقب تلقيه نمريرة من زميله جوليانو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة محققة حينما تلقى لاعبه البرازيلي جوليانو تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح آدم ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 34 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، وبقي النصر على رصيده السابق 42 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط مؤقتاً عن المتصدر الهلال والذي سيواجه الاتفاق في وقت لاحق اليوم في ختام المرحلة.