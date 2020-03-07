شكرا لقرائتكم ليفربول يحقق فوزاً "غير مقنع" على بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق ليفربول المتصدر فوزا غير مقنع 2-1 على بورنموث المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن تعافى من هدف مبكر في أنفيلد يوم السبت.

واستفاد ليفربول من هدفين متتاليين لمحمد صلاح وساديو ماني قبل انتهاء الشوط الأول ليلغي تقدم بورنموث المفاجئ عبر كالوم ويلسون في الدقيقة التاسعة. ولم يكن ليفربول في مستواه المعهود وعانى ليحسم اللقاء بينما كان بورنموث قريبا من خطف التعادل عبر ويلسون.

Advertisements

وبعد أن انتهت سلسلة من 44 مباراة بدون هزيمة على يد واتفورد بشكل صادم الأسبوع الماضي استعاد ليفربول فارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراتان.

وباغت ويلسون أصحاب الضيافة بالتسجيل من مسافة قريبة للمرمى بعد أن بدا أنه ارتكب مخالفة ضد جو غوميز مدافع ليفربول أثناء بناء الهجمة. وكاد ناثان أكي يحول النتيجة إلى 2-صفر من ضربة رأس لكن بورنموث أهدى التعادل لمستضيفه بعد تمريرة سيئة من جاك سيمبسون وصلت إلى ماني ليمرر إلى صلاح الذي سجل هدفه 70 في الدوري الممتاز في مباراته المئوية بالمسابقة.

وبعد ثماني دقائق استغل فيرجيل فان دايك تمريرة أخرى سيئة من بورنموث ونقل الكرة إلى ماني غير المراقب ليمنح التقدم لفريق المدرب يورغن كلوب.