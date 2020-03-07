شكرا لقرائتكم ليبرون جيمس يرفض لعب المباريات في غياب الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز أنه لن يشارك في مباريات إذا قررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منع الجماهير من الحضور للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن رابطة الدوري أرسلت مذكرة إلى الفرق يوم الجمعة تشرح تفاصيل خطط الطوارئ اذا قضت الحاجة وتشمل خوض المباريات في وجود أطقم الفرق فقط.

وقررت إيطاليا، وهي من أكثر الدول المتضررة من الفيروس بعد الصين، إقامة المنافسات الرياضية في ألعاب مختلفة بدون حضور الجماهير. اللعب بدون جماهير؟ لا. هذا مستحيل. لن ألعب.

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وأضاف جيمس الذي ينظر إليه كأحد أفضل اللاعبين عبر التاريخ: هذا السبب الذي ألعب من أجله. ألعب من أجل زملائي بالفريق ومن أجل الجماهير. اذا دخلت ملعبا ولم أجد مشجعين لن ألعب. يمكنهم القيام بما يريدونه.

وأشارت رابطة الدوري في مذكرة أرسلت إلى 30 فريقا هذا الأسبوع إلى أنها تراقب الوضع عن كثب ونصحت اللاعبين بمصافحة الجماهير بقبضة اليد وليس بكف اليد وتجنب كتابة توقيعات.

وأصيب أكثر من 100 ألف شخص بالفيروس حول العالم وتوفي أكثر من 3480 شخصا وأعلنت الولايات المتحدة عن 301 حالة إصابة ووفاة 14 شخصا.