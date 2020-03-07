شكرا لقرائتكم خبر عن 180 دقيقة تنتظر كتابة الأهلي والزمالك حدثا فريدا للكرة المصرية والأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

180 قيقة فقط تتتظر كلا من الأهلي والزمالك لكتابة تاريخ جديد في الكرة المصرية والافريقية، إذ أنه حال اذا ما صعد القطبين سويا لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ستكون المرة الأولي التي تحدث في التاريخ ان يلتقي قطبي الكرة المصرية في النهائي الأفريقي.

الاهلي اكمل إنجاز المصريين بالتأهل الي نصف نهاىي افريقيا علي حساب صن داونز اليوم السبت بنتيجة 3 - 1 فى مجموع المباراتين، بعد أن سبقه الزمالك أمس وفعلها علي حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-2.

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الزمالك سيواجه في نصف النهائي الرجاء المغربي بعد فوز الأخير علي مازيمبي 2 - 1 فى مجموع المباراتين، فيما ينتظر الاهلي الفائز من النجم الساحلى والوداد الذي سيتحدد عقب مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين بتونس بتمام الساعة التاسعة مساء اليوم علما بان الوداد فاز في الذهاب بهدفين دون رد.

وتقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال فى أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر، علما بأن الأهلى والزمالك سيخوضا الذهاب خارج الأرض والعودة بمصر.

وحال إذا ما وفق الأهلي والزمالك في الوصول سويا لنهائي دوري الأبطال - لن تكون المرة الأولي فى التاريخ بين فريقين مصريين فحسب - بل ستكون المرة الأولي في تاريخ أفريقيا أن يتلاقي فريقين من بلد واحد في نهائي الاميرة السمراء علي مدار نسخها الـ55 الماضية منذ انطلاقها عام 1964، سواء بمسماها أو نظامها القديم أوالجديد.

هذا حال حدوثه سيزيد من هيمنة وريادة مصر علي الكرة الافريقية في تأكيد علي ان الكرة المصرية سابقة كعهدها في صنع الاحداث الجديدة في القارة السمراء