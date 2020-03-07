شكرا لقرائتكم خبر عن "إفريقيا بتتكلم عربى" فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الزمالك والأهلى والرجاء المغربى إلى نصف نهائى النسخة الحالية من منافسات دورى أبطال إفريقيا ويتبقى الفريق الرابع الذى سيتم حسمه مساء اليوم، السبت، حيث سيكون واحدا من الوداد المغربى أو النجم الساحلى التونسى وبذلك سيكون دور قبل النهائى بين الفرق العربية.

الزمالك أول المتأهلين إلى نصف النهائى

جاء الزمالك بمثابة أول المتأهلين إلى نصف النهائى الأفريقى بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

Advertisements

الأهلى يطيح بصن دوانز فى جنوب إفريقيا

فيما تأهل الأهلى تحت قيادة السويسرى فايلر، إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقى الذى نجح الفريق الأحمر في الفوز عليه بنتيجة 3 /1 في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، حقق المارد الأحمر الفوز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2 / 0، قبل أن يتعادل الفريقين إيجابياً بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بينهما عصر، أمس، السبت، في لقاء الإياب الذى أقيم على ستاد لوكاس موريبى في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الرجاء يتأهل على حساب مازيمبى الكونغولى

خطف فريق الرجاء البيضاوى المغربي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من الخسارة بهدف دون رد من مضيفه مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعتهما اليوم في لوبومباشي، ليضرب موعدا مع الزمالك في نصف النهائي، واستفاد الرجاء من فوزه على ملعبه بنتيجة 2-0 الأسبوع الماضي ليتأهل بمجموع 2-1، وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 1 أو 2 مايو والعودة بعدها بأسبوع.

الزمالك والرجاء.. مواجهة عربية فى الدور قبل النهائى

وتعد أول مواجهة عربية فى الدور قبل النهائى بين الزمالك والرجاء بعد صعود الفريقان بينما ينتظر الأهلى، منافسه في نصف النهائي حيث سيتحدد وفقا لنتيجة مباراة الوداد المغربى مع النجم الساحلى التونسى، التي تقام في التاسعة من مساء، السبت، حيث سيقابل الفريق الأحمر المتأهل من تلك المواجهة في نصف النهائي وفاز الوداد في ملعبه بالمغرب بنتيجة 2 / 0.