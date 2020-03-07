شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى عقب الفوز على صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي و رئيس بعثة فريق الكرة في جنوب إفريقيا، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين، عقب التأهل المستحق اليوم إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال على حساب فريق صن داونز.

وأثنى رئيس الأهلي على المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب إفريقيا. Advertisements

وأكد أن التأهل اليوم يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، لمواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

تمكن فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر ، من حجز مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع نظيره صن داونز بنتيجة 1 / 1، بهدف لكل منهما ، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، والذي يلعبان مساء اليوم السبت.

بادر الاهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الأحمر قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.