شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى و صن داونز في بطولة دورى أبطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر من حجز مقعدا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل مع نظيره صن داونز بهدف لكل منهما في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، والذي يلعبان مساء اليوم السبت.

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بادر الاهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الاهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

هدف الاهلى هدف صن داونز