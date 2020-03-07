شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعلن رسميًا مواجهة منتخب مصر الأوليمبى فى الإمارات وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم انه اتفق علي خوض مباراتين وديتين للمنتخب الأوليمبي البرازيلي بكامل نجومه أمام منتخبي مصر والسعودية العربية أو كوريا الجنوبية في دولة الإمارات خلال يومى 23 و29 مارس الجارى فى فترة التوقف الدولي مارس المقبل .







وأكد الاتحاد البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبى لفترة الأجندة الدولية ، أن القلق المنتشر في الإمارات بشأن فيروس كورونا يحيط مصير القاءين بالغموض وأنه يواصل التحركات من أجل تحديد الأمر بشكل نهائي ورسمى وفى أطار تجهيزات المنتخب الأوليمبي البرازيلي الذي يستعد لأولمبياد طوكيو 2020 .

وأعلن المدرب البرازيلي أندريه جارديان المدير الفني لمنتخب البرازيل الأوليمبي قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق في مارس الحالي وأبرزهم لاعبا ريال مدريد فينيسيوس جونيور و رينيير، بالإضافة لباكيتا لاعب الميلان الإيطالي .. و باولينو مهاجم بايرن ليفركوزن الألماني.

Advertisements