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شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعلن رسميًا مواجهة منتخب مصر الأوليمبى فى الإمارات وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم انه اتفق علي خوض مباراتين وديتين للمنتخب الأوليمبي البرازيلي بكامل نجومه أمام منتخبي مصر والسعودية العربية أو كوريا الجنوبية في دولة الإمارات خلال يومى 23 و29 مارس الجارى فى فترة التوقف الدولي مارس المقبل .
وأكد الاتحاد البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبى لفترة الأجندة الدولية ، أن القلق المنتشر في الإمارات بشأن فيروس كورونا يحيط مصير القاءين بالغموض وأنه يواصل التحركات من أجل تحديد الأمر بشكل نهائي ورسمى وفى أطار تجهيزات المنتخب الأوليمبي البرازيلي الذي يستعد لأولمبياد طوكيو 2020 .
وأعلن المدرب البرازيلي أندريه جارديان المدير الفني لمنتخب البرازيل الأوليمبي قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق في مارس الحالي وأبرزهم لاعبا ريال مدريد فينيسيوس جونيور و رينيير، بالإضافة لباكيتا لاعب الميلان الإيطالي .. و باولينو مهاجم بايرن ليفركوزن الألماني.
يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخبنا الأولمبى، القرار النهائى بالتنسيق بين الشركة المنظمة للمعسكر والمسئولين فى الإمارات، للوقوف على خريطة اعداده للأولمبياد، حيث بات من المنتظر حال إقامة الدورة سيواجه الفراعنة منتخبى البرازيل والأرجنتين فى استعداد سيكون هو الأقوى فى تاريخ استعدادات أى منتخب وطنى لأى بطولة عالمية.
فيما من المنتظر أن يعلن شوقي غريب عن أسماء اللاعبين المختارين لمعسكر معسكر يوم 18 مارس الجاري بالتوافق مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لإختيار أسماء للمنتخب الأول على أن يضم غريب المستبعدين من قائمة البدري خاصة أن هناك أسماء ستنضم للمنتخب الأول على رأسهم مصطفي محمد مهاجم الزمالك .
وقرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إحالة ملف إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المنتخب الأوليمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
تتيح اللوائح للمنتخب الأوليمبي ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في الاوليمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للإنضمام ويأتي من بعده محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.
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