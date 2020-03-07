بالصور.. مصر للطيران تستقبل بعثة "الزمالك" بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل في السابعة مساء اليوم بعثة فريق نادي الزمالك لكرة القدم على متن رحلة خاصة لمصرللطيران رقم MS3051 قادمة من تونس، عقب لقاء فريق الترجي التونسي والتأهل لدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونظمت إدارة الرحلات الخاصة بمص رللطيران، الرحلة على أكمل وجه في الذهاب والعودة بالتنسيق مع مسؤولي نادي الزمالك وكان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بمصرللطيران.

وفي السياق ذاته، تستقبل مصرللطيران بعثة فريق النادي الأهلي التي تصل على رحلة الشركة رقم MS840 صباح يوم الاثنين قادمة جوهانسبرج بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل أيضا للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينهي مكتب مصرللطيران بجوهانسبرج، إجراءات سفر الفريق وتقديم كافة التسهيلات للبعثة.