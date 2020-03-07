محمود الخطيب يوجه رسالة بعد تأهل الأهلي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة في جنوب إفريقيا، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين، عقب التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صنداونز.

وبلغ الأهلي نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة (3-1) في مجموع اللقائين، عقب تعادله مساء اليوم السبت في لقاء العودة بجنوب إفريقيا بنتيجة (1-1).

وأشاد الخطيب بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون، والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة إفريقيا، وقطع خطوة مهمة في مشوار إحراز اللقب.

وقال في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للأهلي: "بذل الجهاز الفني واللاعبون مجهودا كبيرا، وأثني على الانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب إفريقيا".

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وأضاف: "التأهل اليوم يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة لمواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، والتأهل إلى كأس العالم للأندية".

وتابع: "هذه الجماهير الوفية لعبت دورا كبيرا في حجز تذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد مساندتها القوية للاعبين والجهاز الفني في مباراة الذهاب، التي استطاع خلالها تحقيق فوز مهم وأسهم في تحقيق هدف الصعود".

وأكمل: "جماهير الأهلي كان لها الدور الأكبر في استنفار طاقة اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهتي ربع النهائي لتقديم هذا الأداء المتميز، وكان لهم كلمة السر في تخطي عقبة صنداونز والاقتراب بخطوة جديدة من التتويج باللقب".

وأتم رئيس الأهلي قائلا: "جماهير الأهلي تضرب المثل في الدعم والمساندة كعادتها، دائما عند حسن الظن بهم في جميع المناسبات".